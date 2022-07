Calciomercato Torino / Il terzino del Rimini Kevin Haveri si aggregherà ai granata in ritiro per essere valutato da Ivan Juric

Che il mercato del Torino si stia smuovendo non è una novità. Piccoli passi in avanti sono infatti stati fatti soprattutto sul fronte uscite. Tanti gli addii previsti tra scadenze e volontà esplicitate dai giocatori e altrettanti gli ingressi ancora però in fase di stallo. C’è però un primo nome per il ritiro di Juric: si tratta di Kevin Haveri, terzino che milita nel Rimini e che verrà aggregato ai granata durante al preparazione per un’attenta valutazione da parte del tecnico.

Toro, sulle tracce di Haveri già da fine campionato

Si tratta quindi dell’ennesima scommessa fatta da Vagnati, poco fortunato nelle precedenti ma che prosegue imperterrito sulla sua strada. Dopo l’addio di Ansaldi, il terzino albanese potrebbe diventare il suo sostituto in caso di successo. Come già anticipato su queste colonne e dal Corriere di Romagna, il club lo segue già da qualche tempo. “Sì, c’è il Torino sulle tracce di Haveri, ci è pervenuta questa offerta importante e quindi abbiamo ritenuto parlarne anche con il padre. È la prima società che si è fatta avanti fino adesso per un nostro giocatore“, queste le parole del ds del Rimini Andrea Maniero.

I ritiro è una chance preziosa per stupire Juric

L’idea non è cambiata, anzi, è stata portata avanti fino a concretizzarsi in un vero e proprio periodo di prova, che vedrà Haveri passare al vaglio sotto la lente d’ingrandimento di Ivan Juric. Poco propenso ad avere altri giovani in squadra, il tecnico si attende tanto da chi arriverà per poter alzare finalmente l’asticella. Il classe 2001 dovrà quindi stupire a pieno per ricevere un posto nel suo organico, ad ora ancor in fase di costruzione. Avrà però sicuramente diverse possibilità di giocarsi le sue carte, tutte da non sprecare o il prezzo da pagare potrebbe essere davvero alto.