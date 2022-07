Calciomercato Torino / Luis Henrique vuole giocare l’Europa League. Contatti già avviati, il Toro rischia di perdere un altro obiettivo

Luis Henrique è un obiettivo conclamato del Torino per la trequarti campo. Un giocatore su cui i granata vorrebbero puntare per sostituire le numerose partenze che hanno riguardato l’intero reparto. Se fino a qualche giorno fa sembrava che le distanze tra il brasiliano, le richieste dell’OM e il Toro potessero colmarsi, ad oggi c’è qualche elemento disturbatore. Da un articolo pubblicato sulla testata brasiliana Globo, si deduce che il Toro avrà tutt’altro che la strada spianata per far sì che l’acquisto del giocatore vada in porto. Esiste una concorrenza ed è rappresentata principalmente da due club: il Psv Eindhoven e il Nantes.

Luis Henrique vuole giocare in Europa

I due competitors non saranno però l’unico ostacolo per far proprio Luis Henrique. E’ lo stesso giocatore ad avere qualche titubanza a trasferire baracca e burattini nel belpaese. La sua volontà è infatti quella di non abbandonare la Francia. Non solo perché preferisca evitare lunghi traslochi. La differenza sostanziale è che il Toro giocherà soltanto nei weekend, mentre il club transalpino parteciperà alla prossima Europa League. Fattore che, secondo le indiscrezioni provenienti dal Brasile sposta non poco sulla decisione a cui è chiamato il brasiliano trapiantato a Marsiglia.



Non si tratta soltanto di voci sommate a tante altre in questa torrida estate di calciomercato. Antoine Kombouaré, tecnico del Nantes con un passato anche al PSG, avrebbe personalmente contatto il ragazzo. A detta di “Ge” i colloqui sarebbero già avanzati e nel fine settimana si potrebbe arrivare a qualcosa di più concreto. Ancora in stand-by il discorso relativo a come avverrebbe il trasferimento, cioè a titolo definitivo o in prestito. Il Toro sta alla finestra, in attesa di qualche risvolto a favore. Ricordiamo che Vagnati ha raggiunto un accordo di massima con il Marsiglia, ma ancora manca quello con il giocatore.