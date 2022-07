Calciomercato Torino / Il centrocampista di proprietà del Parma potrebbe essere il sostituto di Mandragora. In pressing anche la Samp

Il Torino sulle tracce di nuovi obiettivi di mercato che nella stagione precedente hanno militato nelle fila del Cagliari. Dopo i rumors riguardanti Cragno e Joao Pedro, è Alberto Grassi a venire accostato ai granata. Il centrocampista ex Napoli è un serio candidato a sostituire Rolando Mandragora, come noto non riscattato dal Torino e a un passo da una nuova esperienza con la maglia della Fiorentina. A differenza dei due profili sopracitati reduci dalla retrocessione in Serie B, Grassi è di proprietà del Parma, con cui ha vissuto un’altra discesa di categoria nel 2021. Al momento non c’è nulla di concreto. Siamo ancora a una fase di studio. Interesse, ma non è esiste una vera e propria trattativa.

Grassi, passato in comune con Vagnati

Quello di Grassi è tutt’altro che un nome campato per aria, sia per caratteristiche che per la conoscenza che ha Davide Vagnati del giocatore. Lui stesso nel 2017 ha perfezionato l’approdo in prestito dal Napoli alla Spal del centrocampista. Grassi ha concluso la sua annata in Sardegna ed è in uscita dal Parma. Non mancano estimatori. Oltre al Toro, è finito nel mirino anche della Sampdoria di Marco Giampaolo. In quest’ultima annata ha infatti inanellato 30 presenze, offrendo anche due assist. Da novembre in poi soltanto il Covid e una squalifica per doppia ammonizione lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco.