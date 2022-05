Tra i più acclamati della corsa trionfale del suo Rimini, tanto da suscitare l’interesse dei granata e della nazionale albanese

Una stagione trionfale. Il Rimini ritorna in Serie C e tra i principali protagonisti c’è Kevin Haveri. L’albanese classe 2001 si vocifera possa essere uno dei prossimi colpi di mercato del Torino e si parla già di una cifra, cioè 300.000 euro da sborsare alla società romagnola. In questa annata culminata con la promozione dei suoi nel calcio professionistico, ha raccolto 33 presenze e 4 assist. Si tratta di un esterno sinistro, che all’occorrenza può giocare anche da interno di centrocampo. Dalla sua ha una struttura fisica imponente, dettata dal suo 1.91 di altezza. Bravo di testa, spicca per la sua propensione ad offendere.

Haveri: la carriera

Nella sua giovane carriera ha vestito la maglia del Mantova, con cui ha disputato cinque incontri e vinto un campionato di Serie D nel 2019-2020. Successivamente si è spostato al Campodarsego, club della provincia padovana. La scorsa estate l’approdo al Rimini, la vetrina che gli ha permesso di essere visionato addirittura da un club di tre categorie superiori. Nonostante non abbia finora raccolto minutaggio nel calcio professionistico, può vantare una presenza con l’Under 19 dell’Albania e ad oggi è nei radar della nazionale maggiore.