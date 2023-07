Nonostante i pochi gol realizzati nel corso dell’ultima stagione il Torino non ha la priorità di intervenire sul mercato attaccanti

Il Torino ha chiuso la passata stagione con soli 42 gol realizzati in 38 gare di campionato, numeri che fanno riflettere su quanto i granata abbiano faticato in zona gol. La scarsa incisività sotto porta avrà sicuramente indotto dei ragionamenti all’interno della società, che con ogni probabilità avrà pensato di intervenire sul mercato attaccanti. Al momento, però, la ricerca della punta non è più una priorità.

Sanabria è esploso, segnali di rinascita da Pellegri

Durante la seconda parte di stagione, tuttavia, la situazione è migliorata grazie all’improvvisa esplosione di Antonio Sanabria. Il paraguaiano ha realizzato 9 gol da gennaio in poi, complice anche il lavoro svolto con Juric in allenamento. L’ex Betis è stato costretto agli straordinari e raramente si è potuto contare sui sostituti. Pietro Pellegri, infatti, è reduce da una stagione molto sfortunata sotto il punto di vista degli infortuni e della condizione fisica.

Pellegri in ripresa

Quando c’è stato bisogno del classe 2001 il giovane attaccante non è stato quasi mai incisivo, ma nell’ultima avventura con la Nazionale Under-21 ha dato segnali di netta ripresa. Durante l’Europeo, sotto la guida tecnica di Paolo Nicolato, Pellegri è sempre stato titolare: ha giocato 3 partite in una settimana e ha mostrato un’ottima tenuta fisica. Fattori che hanno portato il Torino a concentrarsi maggiormente su altri reparti in questa fase iniziale di calciomercato.