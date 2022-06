La Juve prova a sondare la pista Bremer: il brasiliano è tra le alternative nel caso dovesse partire De Ligt

Nelle ultime ore nei salotti del calciomercato è iniziata a circolare una voce che ha fatto molto rumore e che piano piano si fa sempre più insistente. Si mormora che la Juve, tra una chiacchierata e l’altra con il Toro per parlare di Rolando Mandragora, avrebbe iniziato a chiedere delle informazioni su Gleison Bremer, reduce da una stagione straordinaria nella quale il difensore brasiliano ha raccolto numeri e statistiche davvero importanti. La Juve infatti, piomberebbe sul giocatore ex Atletico Mineiro nel caso Matthijs De Ligt dovesse lasciare il club bianconero. Ma la Juve non perde di vista Kalidou Koulibaly, un altro difensore che piace molto ai dirigenti bianconeri. Anche perché è noto a tutti che non sarà facile strappare Bremer dal Toro, con il presidente del club granata Urbano Cairo che spera di riuscire a vendere Bremer a una cifra molto alta e ottenere dei soldi da reinvestire sul mercato per portare alla corte di Ivan Juric dei rinforzi importanti. Nuovi acquisti che consentano al club granata di alzare in maniera graduale l’asticella degli obiettivi. L’Inter, al momento in pole position per Bremer, potrebbe dunque avere un’altra contendente per il numero 3 del Toro e per questo dovrà muoversi il prima possibile per cercare si portare Bremer a Milano sponda nerazzurra.

Vagnati: ”Juve-Bremer? No, farà scelte diverse”

Intanto c’è da segnalare o meglio da ricordare che già negli scorsi mesi si era parlato di un possibile interessamento della Juve per Bremer. Una voce che il responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati aveva commentato nel prepartita dell’ultimo derby del Mole che si è disputato. Sulle voci di un possibile approdo di Bremer in bianconero, il dirigente ex Spal dichiarò: “Bremer? Un giocatore che ha indossato la maglia granata come ha fatto lui in questi anni, l’ha sudata e l’ha fatto con grandissima professionalità, posso dire che farà scelte diverse, posso dirlo senza ombra di dubbio“. Dunque Vagnati chiuse così le porte delle speranze della Juve di poter mettere le mani su Bremer. Bisogna vedere se da febbraio ad oggi la situazione è cambiata o se potrebbe cambiare a stretto giro di posta. Intanto il Toro spera di vendere il difensore brasiliano il prima possibile.