Nelle scorse ore si è registrato un forte interessamento da parte del club turco per Joao Pedro, obiettivo di mercato del Toro

Manca sempre di meno all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, ma le trattative sono già calde e anche i primi colpi di scena non si sono fatti attendere. Uno di questi è l’inserimento, registrato nelle scorse ore, del Galatasaray nella corsa per aggiudicarsi Joao Pedro. Il club turco è intenzionato a fare sul serio per superare la concorrenza sia Italiana che estera e per provare in tutti i modi a strappare il giocatore italobrasiliano al Cagliari. Il Toro dovrà dunque superare un’altra contendente se vorrà portare Joao Pedro all’ombra della Mole e non sarà affatto semplice. Il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati ovviamente ha già imbastito da tempo una trattativa con il Cagliari per l’ex capitano rossoblù. Il dirigente del Toro nelle scorse settimane ha anche incontrato il ds dei sardi Stefano Capozucca, ma ora i granata devono dare un’accelerata alla trattativa perché la concorrenza del Galatasaray spaventa e non poco il Toro. Il club giallorosso sembra essere intenzionato a mettere sul piatto 7 milioni di euro per provare a strappare Joao Pedro al Cagliari. I granata stanno studiando un sorpasso in extremis.

La chiave per Joao Pedro sarà la rapidità

Se il Toro vuole acquistare Joao Pedro dal Cagliari dovrà muoversi molto velocemente, non solo perché c’è la concorrenza del Galatasaray da battere, ma per ben altri due motivi. Il primo è che i granata dovranno dare una svolta al mercato dato che mancano pochissimi giorni al raduno al Filadelfia e Ivan Juric non ha ancora ricevuto nessun rinforzo. Il secondo motivo è che il Cagliari ha un grandissimo bisogno di vendere i suoi gioielli, tra i quali in cima alla lista si trova proprio l’attaccante classe 1992, entro il 30 giugno in modo da rispettare tutti i parametri relativi all’indice di liquidità per iscriversi al prossimo campionato di Serie B. Aspetto che era anche stato spiegato nelle scorse settimane dal dg del Cagliari Mario Passetti in conferenza stampa. Nelle prossime ore potrebbero registrarsi novità importanti per la posta Joao Pedro. Comunque per il momento in pole position rimane il Galatasaray, ma il Toro non è assolutamente intenzionato a lasciare la presa dall’attaccante italobrasiliano.