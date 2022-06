Calciomercato Torino / Oggi nuovo vertice tra le parti. L’obiettivo di Vagnati è quello di riuscire a trovare un accordo con lo Spezia

Attesa per gli sviluppi odierni della trattativa per l’acquisto di Giulio Maggiore. Quest’oggi andrà infatti in scena l’incontro tra il Torino e lo Spezia, ovvero tra i rispettivi uomini mercato Davide Vagnati e Riccardo Pecini. Sul piatto non solo il discorso legato al capitano degli spezzini, ma anche le possibili contropartite tecniche da inserire nell’affare. Dettagli, anche perché per il centrocampista sembra ormai tutto fatto. Maggiore ha infatti rifiutato la proposta di rinnovo dello Spezia. La volontà di fare una nuova esperienza ha prevalso e il centrocampista accetterebbe di buon grado un trasferimento sotto la Mole.

Calciomercato Torino: Seck e Linetty le contropartite per lo Spezia

Il tema che allunga i tempi dell’approdo di Maggiore al Torino è quello legato alle cifre dell’operazione e le eventuali contrapartite tecniche. Se il profilo di Demba Seck, proposto in prestito secco, non dovrebbe creare particolari problemi, non si può dire lo stesso di Karol Linetty. Il polacco ha un ingaggio fuori portata per lo Spezia e di conseguenza i liguri proveranno a intavolare una trattativa per il prestito con diritto di riscatto a fine stagione. Ritornando invece a Giulio Maggiore, il suo cartellino ad oggi si attesta a una cifra vicina ai 5 milioni di euro.

Calciomercato Torino: Maggiore è il capitano dello Spezia

Non sarà dunque una grande plusvalenza per lo Spezia, che lo ha cresciuto, fino a consegnarli la fascia di capitano. Allo stesso tempo si tratta dell’ultima sessione di mercato per monetizzare la crescita di Maggiore. Per questo tutto porta a pensare che l’affare sia ai dettagli e che il Toro possa tutto sommato essere contenta dell’acquisto di un giocatore futuribile, nonostante le 200 presenze tra Serie A e B, e che può fornire diversi spunti tattici a Juric per un centrocampo ancora in costruzione. Il Toro è a un passo dal giocatore, ma è comunque saggio fare attenzione alle possibili altre pretendenti come la Fiorentina.