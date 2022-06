Calciomercato Torino / Spezia sulle tracce dei due granata. Per il senegalese è quasi fatta, mentre sul polacco c’è qualche distanza

Il Toro lavora per chiudere il colpo per il centrocampo. C’è da mettere più di una pezza a un reparto che rischia di impoverirsi rispetto alla stagione appena conclusa. Tra mancati riscatti, scadenze di contratto. Non è lo scenario più idilliaco a condurre il Toro nell’ottica del raduno al Filadelfia del 4 luglio. Il primo nome individuato da Vagnati e in questi giorni instancabilmente sbandierato è quello di Giulio Maggiore. Un incursore il capitano dello Spezia ma potrebbe anche giocare più avanzato. Molto dipenderà dalle sensazioni che Juric ha sul giocatore.

Calciomercato Torino: Seck verso lo Spezia

Probabilmente è lo stesso tecnico ad aver fornito il lasciapassare alla società per inserire contropartite per far proprio Maggiore. Le due scelte volte ad ammorbidire le richieste della società proprietaria del cartellino del centrocampista, difficilmente troverebbero granché spazio nelle gerarchie di Juric. Lo Spezia è molto interessati a due profili, cioè quelli di Karol Linetty e Demba Seck. Il senegalese rischia di non trovare spazio nelle gerarchie del croato. Verrà probabilmente girato in prestito, dopo aver comunque mostrato qualche spunto interessate nelle passerelle a lui concesse nel finale di stagione. Il classe 2001, approdato in granata nella sessione di gennaio, farà apprendistato sotto gli ordini di Luca Gotti, nuovo tecnico spezzino.

Linetty, anche lui in prestito

Per quanto riguarda invece Karol Linetty c’è maggiore distanza relativamente alla modalità con cui il polacco si trasferirà dal capoluogo piemontese alla Liguria. Lo Spezia cercherà in tutte le maniere di ridurre al minimo i costi. Meglio una situazione temporanea, come un prestito. Poi a fine stagione, volendo, se ne ripuò parlare, nell’ottica di un diritto di riscatto. Anche perché l’ingaggio alto potrebbe creare qualche grattacapo alla proprietà a stelle e strisce dei Platek. Linetty è una richiesta di Pecini, direttore sportivo spezzino, che lui stesso ha portato in Italia quanto indossava la maglia del Lech Poznan.