Le dichiarazioni del ds granata Davide Vagnati prima di Juventus-Torino, match valido per la 26a giornata di Serie A

Manca sempre meno al fischio d’inizio del derby della Mole. Il ds granata Davide Vagnati commenta così il momento del Toro: “Il derby? Noi quando entriamo in campo cerchiamo sempre di fare la partita e vincerla. Fare promesse non è facile soprattutto contro un avversario così forte. Sono convinto che oggi fino all’ultimo minuto daremo l’anima per cercare di portarla a casa. Bremer? Un giocatore che ha indossato la maglia granata come ha fatto lui in questi anni, l’ha sudata e l’ha fatto con grandissima professionalità, posso dire che farà scelte diverse, posso dirlo senza ombra di dubbio“.