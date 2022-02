Le dichiarazioni di Mandragora prima del derby della Mole che vedrà affrontarsi Juventus e Torino alle 20.45

Si avvicina il fishcio d’inizio di Juventus-Torino, match valido per la 26a giornata di Serie A. Mandragora commenta così il match che attende i suoi: “Dobbiamo svoltare, iniziare a fare risultati fuori casa. Non c’è partita migliore di quella di stasera per iniziare. Sarà una battaglia. La Juve a i suoi giocatori e noi i nostri. Avremo il coltello fra i denti dall’inizio e alal fine faremo i conti“.