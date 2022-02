Marko Pjaca, inizialmente fuori dai convocati, si è aggregato all’ultimo alla squadra di Ivan Juric e inizia il derby dalla panchina

C’è anche Marko Pjaca all’Allianz Stadium per il derby tra Juventus e Torino. L’attaccante croato inizialmente non risultava nell’elenco dei giocatori convocati da Ivan Juric perché fermato da problema fisico, in extremis è però riuscito a recuperare e Ivan Juric lo ha portato in panchina. Va quindi in tribuna Magnus Warming.