Juventus-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Juventus-Torino: è il giorno del derby della Mole. All’andata la squadra bianconera vinse 1-0 con un gol di Locatelli nel finale, il Toro cerca ora la propria vendetta ma anche il primo successo all’Allianz Stadium: mai, infatti, la squadra granata è riuscita a portare a casa i tre punti da quando la Juve gioca nel suo impianto di proprietà. La squadra di Ivan Juric è reduce da due ko consecutivi contro Udinese e Venezia e vuole ora interrompere la propria striscia negativa. Segui Juventus-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Juventus-Torino: il prepartita

Ore 18.45 Mancano circa due ore all’inizio della partita, a Torino è una serata fredda e umida e all’Allianz Stadium si attendono ancora i pullman delle due squadre. La formazione granata arriva al derby con alcune assenze importanti, come quelle di Dennis Praet e quella (a sorpresa) di Marko Pjaca. C’è invece Andrea Belotti, che era già tornato in campo contro il Venezia, e questa sera potrebbe tornare titolare. Non solo Ivan Juric, anche Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con alcune assenze, soprattutto in difesa dove non avrà a disposizione né Giorgio Chiellini, né Leonardo Bonucci.

Juventus-Torino: le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Rugani, Cuadrado; Rabiot, Zakaria, Locatelli; Dybala, Vlahovic, Morata. A disp. Perin, Pinsoglio, Pellegrini L., Alex Sandro, Arthur, McKennie, Kaio Jorge, Akè, Kean. All. Allegri.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. A disp. Berisha, Buongiorno, Izzo, Zima, Aina, Ansaldi, Linetty, Ricci, Seck, Sanabria, Warming. All. Juric

Juventus-Torino: dove vederla in TV e in streaming

Juventus-Torino in diretta sarà trasmessa su Dazn, la piattaforma streaming che detiene i diritti delle partite di Serie A per il triennio 2021-2024.

Juventus-Torino: le formazioni ufficiali

Juventus-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20.45