Si parte col mistero Pjaca: non era tra i convocati e non per infortunio ma per scelta tecnica, lo ritroviamo nelle distinta ufficiale di gara, in panchina. La formazione, invece, non stupisce, perché come da indiscrezioni della vigilia c’è Pobega sulla trequarti con Brekalo e c’è Belotti in campo dal 1′. Di nuovo titolare dopo 82 giorni (l’ultima sfida giocata da titolare quella alla Roma del 28 novembre scorso). Ed è un derby, Juventus-Torino, che i granata iniziano nel modo giusto. Aggressivi, propositivi. Due buoni spunti nei primi 10 minuti. Al 3′ conclusione di Mandragora sulla quale Szczesny arriva senza problemi, al 9′ è davvero provvidenziale il portiere bianconero, che ci mette il piede e impedisce a Belotti, a due passi dalla linea di porta, di deviare un cross di Brekalo. Arriva però la doccia fredda bianconera: angolo di Cuadrado, testa di De Ligt e Milinkovic-Savic che avrebbe potuto fare decisamente di più. Un’altra incertezza del serbo che al 14′ porta avanti la Juve. Prende coraggio e campo la Juventus. Al 18′ punizione bianconera deviata in angolo da Mandragora, pochi minuti dopo conclusione di Dybala che impegna il portiere del Torino prima della conclusione di Morata che finisce tra le braccia di Milinkovic-Savic. Alla mezz’ora buon momento granata: una punizione deviata in angolo e un paio di corner dove la differenza la fa però il portiere della Juventus. Nel finale di tempo calano decisamente i ritmi e non si registrano altre occasioni.

Vanja Milinkovic-Savic