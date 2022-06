Se non saranno in rosa Belotti, Bremer e Mandragora, Lukic è il favorito per essere il futuro capitano

Lo sguardo di tutte le squadre è rivolto al futuro e non potrebbe essere altrimenti, dato che l’inizio della stagione 2022/2023 è sempre più vicino. Il Toro, con la nuova stagione ormai alle porte, dovrà anche decidere chi ricoprirà il ruolo di capitano. Ormai infatti, sono praticamente certe le partenze di Andrea Belotti e Gleison Bremer e Cristian Ansaldi, che era un punto di riferimento nello spogliatoio del Toro, non ha rinnovato il contratto e ha detto addio al club granata. Con il futuro di Rolando Mandragora ancora incerto, per adesso il principale indiziato per essere il futuro capitano della squadra di Ivan Juric è Sasa Lukic. Una responsabilità molto importante. C’è da dire che già nella scorsa stagione il centrocampista serbo, in diverse occasioni, ha indossato la fascia da capitano. Per il momento comunque nulla è ancora deciso e molto probabilmente è ancora troppo presto per pensare a chi sarà il nuovo capitano, dopo che Belotti ha ricoperto questo ruolo dal 2017 all’ultimo campionato che si è concluso più o meno da un mese.

Lukic possiede le qualità per fare capitano

Senza alcuna ombra di dubbio, il numero 10 del Toro possiede tutte le caratteristiche che sono richieste a un capitano. Tra i giocatori che per il momento sono certi di presenziare al raduno di inizio luglio al Filadelfia, il centrocampista serbo è quello che ha disputato più partite con addosso la maglia del Toro, raccogliendo ben 148 presenze in granata. Inoltre c’è da considerare che Lukic è reduce da una stagione molto positiva nella quale è stato tra i giocatori che hanno fatto meglio. La fascia da capitano potrebbe rappresentare il giusto premio per il serbo che, soprattutto nell’ultima stagione, è migliorato veramente molto e spera di continuare il percorso di crescita intrapreso con Juric. Solo Mandragora, per il quale il Toro sta lavorando con la Juve per il riscatto, potrebbe soffiare a Lukic la fascia da capitano. Presto si saprà di più.