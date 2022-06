Anche i granata che dopo il termine della stagione hanno risposto alle chiamate delle rispettive Nazionali ora sono in vacanza

Anche per i tanti giocatori del Toro che dopo il termine del campionato sono stati impegnati con le rispettive Nazionali è arrivato il momento di staccare la spina per qualche giorno e godersi un po’ di meritato relax. Tutti i giocatori granata che nei primi giorni di giugno sono stati in Nazionale non saranno presenti al raduno del Toro, fissato per inizio luglio. Riprenderanno a lavorare agli ordini di Ivan Juric solamente una settimana dopo al raduno al Filadelfia. Dopo le vacanze anche i nazionali dovranno farsi trovare subito pronti dal tecnico croato per iniziare la nuova stagione, nella quale i granata cercheranno di alzare in maniera importante l’asticella degli obiettivi provando a puntare a una posizione europea. Questo è quello che si auspicano anche i tifosi granata.