Le parole dell’ex ds granata Gianluca Petrachi sulla situazione Belotti e sul presidente Cairo

Chi non muore si rivede ed è proprio questo il caso. L’ex ds granata Gianluca Petrachi è infatti tornato a parlare del Torino e dei suoi capisaldi ai microfoni di Maracanà, la trasmissione di TMW Radio. “Sia Torino che Roma sono dei club forti dal punto di vista emotivo. In granata è stato un percorso fatto di sacrifici e fatica con il che all’inizio navigava in cattive acque. Non è stato semplice seguire le mie idee e prendermi il mio spazio. Si fa fatica a lavorare con Cairo, perché determina nelle sue aziende. Ho imparato tanto, mi è servito per crescere. Nelle mie gestioni il Torino è arrivato in EL, rispettando sempre il Fair Play Finanziario. Siamo arrivati a certi risultati con idee e competenza. Ci siamo presi delle soddisfazioni. Poi è finito un percorso e ho deciso di andare via, e si è creata frizione col presidente, che non comprendeva la mia voglia di cambiare aria“, queste le sue parole sul rapporto con Cairo.

L’ex ds granata: “Bremer è stato riconoscente”

Ha poi parlato dei fiori all’occhiello del suo ex club: “Bremer è stato riconoscente rinnovando con il Torino, ha dei grandi valori. Se vuole fare il salto, spero che il Torino glielo permetta perché se lo merita. Con Belotti c’era già qualche crepa prima che me ne andassi. Anche lui è comunque un ragazzo di grandi valori. Non so poi come si è evoluta la situazione“. Parole che lasicnao poco spazio ai dubbi da parte di chi quei giocatori li ha indiivduati e portari sotto la Mole.