Juric dovrà capire già durante il ritiro a chi vuole affidarsi per il dopo Belotti: Sanabria e Pellegri sono già in ballottaggio

Con Belotti ormai sempre più lontano i granata devono trovare un nuovo numero 9. In attesa di vedere gli sviluppi di questa finestra estiva di mercato Juric può già guardare tra i suoi giocatori per trovare un attaccante pronto a sostituire il capitano. Si preannuncia molto combattuta la corsa all’unico posto da titolare tra Antonio Sanabria e Pietro Pellegri. Il primo è stato molto utilizzato nella scorsa stagione anche per via dei vari infortuni di Belotti, e ha già fatto vedere le sue qualità, specialmente nel gioco aereo. Infatti nonostante non sia una delle punte più alte sul mercato è molto capace quando si tratta di andare a colpire di testa. Il secondo è una classica punta che ha trovato poco spazio nella scorsa stagione. Il numero 64 granata è arrivato sotto la Mole solo a gennaio dopo aver trascorso mesi deludenti in prestito al Milan. Attualmente il giocatore è di proprietà del Monaco, ma il suo futuro sembra essere quasi certamente colorato di granata (il riscatto è cosa fatta). Già in ritiro i due incominceranno a fare di tutto per dimostrare a Juric il loro valore e ottenere più minuti fin da subito.

Oltre che al presente Juric deve guardare anche al futuro

Forse affidandosi a Sanabria il tecnico croato andrebbe più sul sicuro, senza rischiare gli errori tipici di un giocatore ancora in giovane età come Pellegri, tuttavia guardare al futuro è importante, e sicuramente la scelta migliore per il futuro sarebbe quella di concedere più minuti possibili a Pietro Pellegri, in modo che possa crescere, migliorare e diventare un punto di riferimento per il club granata. Intanto però c’è anche da tenere sotto osservazione il mercato che è sempre in movimento. Probabilmente infatti arriverà una terza punta che potrebbe stravolgere completamente le gerarchie di Juric. Cosa succederà si vedrà in futuro, ma sicuramente il ritiro sarà una tappa importante per i due attaccanti.