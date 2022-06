Calciomercato Torino / Trovato l’accordo con il Monaco per il riscatto di Pietro Pellegri, si attende l’annuncio dell’acquisto

I passi decisivi per il riscatto di Pietro Pellegri dal Monaco sono stati mossi la scorsa settimana, nelle ultime ore sono stati definiti anche gli ultimi dettagli e ora si attende soltanto l’annuncio dell’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante. La cifra che il Torino sborserà è intorno ai 5 milioni di euro, una cifra che Urbano Cairo spenderà per accontentare Ivan Juric che crede fortemente nelle qualità del centravanti: giovanissimo lo aveva fatto esordire in serie A con il Genoa e a gennaio lo ha rivoluto con sé sotto la Mole.

Calciomercato Torino: Pellegri, il riscatto voluto da Juric

Pellegri, anche per via di qualche acciacco fisico, nell’ultima stagione non è riuscito a giocare con la continuità sperata ma Juric ha chiesto comunque che venisse riscattato: questa volta non lo avrà a disposizione a stagione in corso ma dall’inizio della preparazione estiva (o quasi, visto che Pellegri avrà qualche giorno in più di vacanza essendo al momento ancora impegnato con l’Under 21) e questo potrebbe fare la differenza. Il lavoro svolto durante l’estate, prima dell’inizio del campionato, è importante per affrontare al meglio la stagione, una preparazione atletica ben fatta può anche aiutare nel prevenire infortuni muscolari: Juric è convinto che un Pellegri al top della forma possa rivelarsi una vera e propria risorsa per il Torino e per questo motivo ha chiesto che venisse riscattato. A breve, fra qualche giorno al massimo, è atteso l’annuncio dell’avvenuto riscatto del centravanti.