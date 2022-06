Con Solomon sempre più lontano da Torino i granata devono trovare un’alternativa che prenda il posto di Brekalo

Solomon è sempre più vicino al Fulham e, anche se non è ancora detta l’ultima parola, i granata sono sempre più lontani dal riuscire a portare il 22enne sotto la Mole. Sfumando questo obbiettivo la società torinese potrebbe puntare su gli altri giocatori seguiti: Armand Laurientè e Gabriel Strefezza. Entrambi sono giocatori abbastanza giovani e promettenti, il primo sebbene più giovane (23 anni) ha già fatto esperienza in uno dei top 5 campionati europei, la Ligue 1, segnando 6 gol e fornendo 2 assist. Il francese gioca nel Lorient, è un’ala destra, alto 1,77 m e destro di piede; il suo valore si aggira sui 7 milioni di euro e difficilmente la squadra francese lo cederà facilmente visto che è stato per tutta la stagione un punto fermo per la formazione allenata da Christophe Pelissier. L’altro nome caldo è quello di Gabriel Strefezza, un’ala destra di 25 anni, alto 1,68 m e destro di piede. Colonna portante del Lecce campione della Serie B, in questa stagione ha disputato 35 gare segnando 14 gol e fornendo 6 assist. Il brasiliano di San Paolo è seguito anche dal Sassuolo ma i granata sono in vantaggio.

Laurientè o Strefezza: tutto dipende (anche) da Praet

Tutto il mercato granata dipende da quale sarà il futuro di Dennis Praet. Il trequartista del Leicester infatti è in mezzo alle trattative tra Leicester e Torino, per i granata il numero 22 è importantissimo, ma il Leicester chiede parecchio. Il club torinese non si è ancora convinto a pagare il prezzo stabilito ad inizio stagione esercitando il diritto di riscatto e sta cercando di abbassare il prezzo facendo leva sulla volontà del giocatore che sarebbe quella di rimanere in granata. Dall’esito della trattativa dipenderanno le scelte future per il mercato dei trequartisti. Perdendo Pjaca e Brekalo, ne servono due. Senza Praet, ne dovrebbero arrivare tre.