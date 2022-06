Due giorni separano il Toro dalla scadenza dell’opzione del diritto di riscatto. Il tempo stringe e i granata rischiano di perdere un leader

Quarantotto ore che condizioneranno e non poco gli sviluppi dell’imminente sessione di mercato che riguarderà il Torino. Venerdì scadrà infatti l’opzione del diritto di riscatto che la società granata dovrà presentare alla Juventus per acquistare definitivamente Rolando Mandragora. Il centrocampista ex Udinese si è rivelato un elemento fondamentale per Ivan Juric, non solo per qualità e palleggio in mezzo al campo, ma soprattutto per caratteristiche psicologiche. Un leader conclamato, che il Toro rischia di perdere con troppa leggerezza, sempre che non avvenga un esborso last minute tra giovedì e venerdì. Il suo addio porterebbe il Toro ad agire diversamente in sede di calciomercato, per completare un reparto che rischia concretamente di venire privato anche di elementi del calibro di Pobega e Praet. Dopo i casi Brekalo e Belotti è però più lo scetticismo ad aleggiare sull’emisfero granata e la distanza tra la richiesta dell’altra società nata in riva al Po, la Juventus, e l’offerta del Toro non sembra finora destinata a colmarsi. C’è da correre ai ripari e farlo più in fretta possibile, perché il tempo è pressoché scaduto. Venerdì scade l’opportunità di poter esercitare il diritto di riscatto.

Mandragora: una partita aperta su più fronti

Per Mandragora i granata si erano accordati con la Juventus per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni. Come ben sappiamo, le condizioni però non sono state soddisfatte e il Toro per far suo il giocatore dovrà sborsare una cifra ben superiore, reputata quasi eccessiva. Il diritto di riscatto è infatti fissato a 14 milioni di euro. C’è da andare cauti, usare i piedi di piombo. Non a caso il club granata sta provando a far sì che le richieste della Juve possano quanto meno affievolirsi. I bianconeri però, a loro volta, potrebbero giovare dal ritorno del centrocampista di Scampia per inserirlo come contropartita tecnica per qualche suo obiettivo ristretto al campionato italiano. Più temi dunque che circondano l’affaire Mandragora, di per sé richiesto anche da altre società come Fiorentina e Roma che, al contrario dei granata, potrebbero garantirgli l’opportunità di giocare le coppe europee. Scenari che rimarrebbero fantasie in caso il Torino sferrasse il colpo finale in queste quarantotto ore che valgono un’estate.