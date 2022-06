Calciomercato Torino / Il futuro di Izzo in bilico: ha trovato spazio nel finale, ma si sta guardando intorno

Il Torino è molto attivo sul fronte mercato, sia per quanto riguarda il fronte entrate che quello delle uscite. Tra i giocatori granata per i quali il futuro è ancora un’incognita c’è Armando Izzo. Il difensore napoletano non è né tra i sicuri elementi in partenza, né nella lista degli incedibili. Il numero 5 granata, nonostante non sappia con esattezza dove giocherà la prossima stagione, nelle scorse settimane ha dimostrato di aver grandissima voglia di tornare in campo e di voler fare bene. Lo ha fatto concretamente continuando ad allenarsi al Filadelfia. Un gesto che non è passato inosservato e che, senza alcuna ombra di dubbio, avrà colpito positivamente Ivan Juric. Molto probabilmente però il futuro di Izzo sarà ancora al Toro. Infatti, la volontà del club granata pare essere quella di confermare, tolto Gleison Bremer, tutto il blocco difensivo che nella scorsa stagione ha fatto molto bene. Soprattutto per questo motivo la percentuale di una possibile permanenza al Toro è molto alta. Con il difensore napoletano che sarebbe contento di rimanere, dato che non ha mai manifestato la volontà di lasciare il club granata.

Izzo: la Salernitana potrebbe provare a soffiarlo al Toro

Però si sa il calciomercato, soprattutto d’estate, molto spesso regala colpi di scena e sorprese. E il Toro non può certamente escludere del tutto la partenza di Izzo, anche perché sul numero 5 granata si sono posati gli occhi di diversi club italiani. In pole position c’è la Salernitana di Davide Nicola, che conosce benissimo Izzo avendolo già allenato nella sua panchina del Toro. Già subito dopo il termine della stagione Walter Sabatini aveva segnato sul suo taccuino il nome del giocatore e, anche dopo la brusca separazione tra il club campano e il dirigente umbro, la Salernitana potrebbe comunque fare un tentativo per Izzo. Davanti all’offerta giusta il Toro potrebbe decidere di cedere il difensore ex Napoli.