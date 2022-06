Rolando Mandragora e Armando Izzo sono a Torino e ogni mattina si recano al Filadelfia per sudare tra campo e palestra

Nonostante ci siano le vacanze, ci sono due giocatori del Toro, Armando Izzo e Rolando Mandragora, che si trovano nel capoluogo piemontese e ogni mattina si recano al Filadelfia per allenarsi tra campo, dove per lo più i due si dedicano alla corsa, e palestra. Il fatto che il numero 5 granata e il centrocampista napoletano continuino a lavorare in vista della prossima stagione sicuramente fa molto piacere alla società granata e soprattutto a Ivan Juric. Intanto il dt del Toro Davide Vagnati sta cercando di trovare un accordo con la Juventus per trattenere Mandragora. Il club granata, oltre a lavorare sul mercato, sta limando gli ultimi dettagli in merito al programma precampionato che i giocatori andranno a svolgere. In vista di un campionato nel quale il Toro andrà a caccia dell’Europa.