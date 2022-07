Domani Ivan Juric e i giocatori si troveranno al Filadelfia per iniziare a preparare la nuova stagione

Domani mattina Ivan Juric e i giocatori che per adesso sono a sua disposizione si incontreranno al Filadelfia dove, a porte chiuse, inizieranno a preparare la prossima stagione, con l’obiettivo di portare il Toro a competere per un piazzamento in una competizione europea. Purtroppo però Ivan Juric non ha ancora a disposizione molti di quelli che dovrebbero comporre la squadra dalla prossima stagione.Il raduno di domani sarà senza tifosi: solitamente per il primo allenamento stagionale le porte del centro di allenamento (che fosse la Sisport ma anche al Filadelfia) venivano aperte. Così come accaduto l’anno scorso, anche questa volta invece i cancelli del Fila restano chiusi, nonostante ora le restrizioni per il Covid non siano più presenti.