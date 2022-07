Il Toro si è ritrovato questa mattina al Filadelfia per dare inizio alla nuova stagione, Juric rimane in attesa dei Nazionali e di rinforzi

di Matteo Curreri e Giovanni Goria – Oggi, lunedì 4 luglio, è iniziata ufficialmente la nuova stagione del Toro. I granata, dopo oltre un mese e mezzo dalla fine dello scorso campionato, si sono riuniti questa mattina presto al Filadelfia. Da segnalare che diversi componenti della rosa del Toro non hanno ancora varcato i cancelli del Filadelfia perché si uniranno alla squadra nei prossimi giorni. I giocatori che si sono dovuti presentare oggi agli ordini di Ivan Juric hanno fatto colazione insieme e sono pronti a scendere in campo per il primo allenamento che, a differenza degli scorsi anni e a differenza di quanto fanno diversi club di Serie A, sarà a porte chiuse. Dunque, dopo il giro di tamponi effettuato nella giornata di ieri, oggi il Toro dovrà iniziare a fare sul serio. Juric è pronto a dare il via al secondo capitolo della sua avventura in granata, rimanendo in attesa dei primi rinforzi.

Torino: il primo allenamento della stagione

Ore 10.15 Il primo allenamento della stagione del Torino si sta svolgendo sul campo secondario del Filadelfia. Il tecnico Ivan Juric ha subito fatto effettuare ai suoi giocatori (sono presenti anche molti Primavera) alcuni leggeri esercizi con il pallone.

Ore 11.00 Dopo la prima parte di allenamenti con il pallone, i calciatori granata stanno ora svolgendo un lavoro atletico, con anche giri di campo di corsa.