L’agente di Strefezza, Stefano Lombardi, ha rilasciato alcune dichiarazioni e ha aperto a una possibile partenza del brasiliano

Con l’avvicinarsi a passo deciso dell’inizio ufficiale della sessione estiva di calciomercato, le trattative cominciano ad infiammarsi. Tra i club più chiacchierati c’è senza alcuna ombra di dubbio il Toro, che sta sondando diverse piste. Tra i giocatori che sono finiti sul taccuino del d.t. granata Davide Vagnati c’è Gabriel Strefezza. Come riportato da pianetalecce.it, nelle scorse ore ha parlato Stefano Lombardi, l’agente del giocatore brasiliano di proprietà del Lecce che ha dichiarato: “Con il Lecce ha fatto un grande campionato. Gol e prestazioni importanti fino a guadagnarsi la Serie A. È giovane, sulla bocca di tutti. Il mercato è lungo”. Dunque da parte di Lombardi c’è stata un’apertura ad una possibile partenza di Strefezza dal Lecce, ma il Toro dovrà muoversi con velocità e attenzione per cercare di superare la folta concorrenza per il brasiliano. Sicuramente ci sarà ancora molto lavoro da fare per Vagnati che, tra acquisti e cessioni, dovrà cercare in tutti i modi di allestire una squadra che possa ambire a conquistare l’obiettivo Europa. Strefezza potrebbe essere uno dei profili più giusti per cercare di raggiungere quel traguardo.

Vagnati conosce davvero molto bene Strefezza

Vagnati conosce molto bene il contributo che potrebbe dare Strefezza alla causa granata. Infatti, fu proprio il dirigente genovese che portò il brasiliano alla Spal. Poi Vagnati negli scorsi anni provò a portare Strefezza al Toro, senza però mai riuscirci. Il primo tentativo il responsabile dell’area tecnica granata lo fece ai tempi di Marco Giampaolo e ora è pronto a riprovarci ancora una volta, con la speranza che possa essere la volta buona. Nelle prossime settimane potrebbero esserci già delle novità importanti.