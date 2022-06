Calciomercato Torino / Dal vantaggio dei granata per Solomon al sorpasso del Fulham con lo Shakhtar per l’israeliano

La fumata bianca per Manor Solomon al Torino sembrava essere ad un passo dal concretizzarsi, ma si è trasformata in fretta in una nera. Se infatti iniizalmente i granata sembravano aver surclassato il Fulham, così non è realmente stato. Le parti tirate in causa hanno proseguito con i lavori fino a trovare un accordopiù convincente dell’offerta pensata da Vagnati. Uno dei sogni proibiti per la trequarti di Juric è quindi sfumato velocemente dalle mani del club, che dovrà quindi virare sulle alternative.

Solomon, accordo tra Fulham e Shakhtar vicino

Un cambio di rotta improvviso all’inseguimento del suo sogno quello portato avanti da Manor Solomon che, dopo aver per un po’ ascoltato ciò che la Serie A aveva da offrire, ha scelto di farsi guidare dal cuore e virare verso la Premier League. La fase di stallo attraversata con il Fulham si è sbloccata di recente, con un’accelerata improvvisa per portare il “Messi israeliano” alla corte di Marco Silva. Dopo i primi contatti con gioc atore ed entourage, i Cottagers e lo Shakhtar sono infatti ai dettagli della trattativa, che potrebbe chiudersi a breve.

Toro, restano aperte le piste per le alternative

Si chiude quindi questa pista per il Torino, ad un soffio dall’obiettivo ma restio a chiudere in tempi uili l’affare. Le alternative per fortuna non mancano a Vagnati, già all’opera per portare a Juric il degno sostituto di Brekalo e forse anche di Praet, ancora in dubbio a causa delle trattative tra granata e Leicester per una soluzione che piaccia a tutte le parti tirate in causa. Tra queste, Laurienté, in forza al Lorient che milita in Ligue 1. L’altra è invece costituita da Gabriel Strefezza, di proprietà del Lecce, tra le neopromosse in Serie A.