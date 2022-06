Calciomercato Torino / Anche i partenopei si sono aggiunti alle pretendenti per il brasiliano di proprietà granata

Imminente l’inizio del mercato, almeno quello ufficiale. Nel frattempo il Torino continua a ricevere apprezzamenti (ma sono le offerte quelle che interessano davvero) soprattutto per Gleison Bremer che, dopo aver mantenuto la promessa fatta sul fronte rinnovo (quanto guadagna Bremer dipende proprio dal nuovo contratto), è pronto a cercare fortuna su palcoscenici diversi. Sono diverse le pretendenti (di Serie A e non) che si sono fatte avanti per lui, ma di recente sembrerebbe essersene aggiunta una: il Napoli di Spalletti.

Torino, calciomercato sempre più nel vivo

I partenopei hanno infatti di recente aperto alla cessione di Koulibaly, con loro dal 2014 ma che sembra aver trovato accordi con il Barcellona con un ingaggio più alto e la possibilità di vincere competizioni importanti. In caso di cessione, il reparto difensivo degli azzurri resterebbe scoperto e chi meglio dell’MVP tra i difensori di Serie A per sostituirlo?! Il brasiliano è infatti entrato ufficialmente nella lista dei desideri del tecnico ex Roma, pronto a spingere la causa per ottenerlo.

Bremer, Inter e Tottenham alla finestra

Restano assolutamente sulle tracce del brasiliano anche le altre pretendenti. L’Inter è stata la prima a farsi avanti, trovando in fretta una prima impronta di accordo con l’entourage di Bremer. I nerazzurri non hanno però ancora messo sul piatto un’offerta concreta, lasciandosi insidiare dal Tottenham. Gli Spurs guidati da Conte potrebbero fare gola al difensore, adatto fisicamente e per caratteristiche a un campionato come la Premier League. Una sfida a tre attende i club, che dovranno oltre ad avere il sì del giocatore, anche quello del Torino.