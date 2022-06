Calciomercato Torino / Le opzioni per i diritti di riscatto di Mandragora e Praet scadranno oggi ma le parti sono ancora distanti

Ora o mai più. Anzi no. Per usufruire della clausola del diritto di riscatto dei cartellini di Rolando Mandragora e di Dennis Praet, rispettivamente dalla Juventus e dal Leicester, c’è tempo fino a questa sera ma lo scoccare della mezzanotte non rappresenterà uno stop definitivo alle trattative: nei prossimi giorni potranno infatti proseguire. Al momento sembra essere questa la strada che intende percorrere il Torino, lasciando scivolare via il termine di prelazione per l’acquisto a titolo definitivo dei due centrocampisti.

Calciomercato Torino: per Praet apertura del Leicester, la Juve fa muro per Mandragora

Sembra difficile, infatti, che in poche ore si possa arrivare a quell’accordo che da settimane Davide Vagnati sta cercando con i colleghi di Juventus e Leicester: il Torino fino a questo momento è sempre rimasto fermo sulle proprie posizioni, decidendo di non spendere né i 15 milioni che servirebbero per acquistare Praet, né i 14 necessari per il riscatto di Mandragora. Il calciomercato negli anni ci ha abituati a sorprese e a colpi di scena ma a meno di un repentino cambio di idee da parte di Urbano Cairo quei 29 milioni oggi non verranno spesi.

Calciomercato, Torino forte della volontà dei centrocampisti di restare

Il Torino è forte della volontà dei due giocatori di proseguire la propria avventura all’ombra della Mole, per questo Vagnati e Cairo sono pronti a correre il rischio di vedere inserirsi nella trattative anche altre società pur di riuscire a trovare un accordo più conveniente. La strada più facile da percorrere è quella che porta a Praet: da parte del Leicester c’è stata un’apertura a un nuovo prestito ma questa volta inserendo un obbligo di riscatto (anche se c’è ancora da trattare sulle cifre), la Juventus invece ha sempre fatto muro riguardo a Mandragora continuando a chiedere 14 milioni di euro per lasciarlo partire. Ed è per questo che oggi sembra difficile possano arrivare novità, anche se gli ultimi giorni delle ultime sessioni estive di calciomercato hanno abituati i tifosi del Torino a sorprese e accelerate improvvise per chiudere gli ultimi accordi.