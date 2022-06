Ieri l’incontro che ha portato a non colmare la distanza tra le parti, oggi Coppitelli vedrà Ludergnani: sullo sfondo Palladino

Un nuovo incontro, dopo quello che ieri non ha portato alla fumata bianca. Al contrario Coppitelli e il Torino sembrano ad oggi tanto distanti da lasciare pochi dubbi sulla permanenza dell’allenatore della Primavera. Ieri l’incontro con il presidente Cairo per mettere tutto sul tavolo, oggi quello con Ludergnani, che nel frattempo ha lavorato anche per trovare l’eventuale alternativa. Come già raccontato, il primo incontro col club, quello di ieri, non ha avvicinato le parti. Al contrario al momento non c’è alcuna intesa per un rinnovo di contratto. Stando così le cose Coppitelli lascerebbe la Primavera dopo essere ritornato la scorsa stagione, in corsa.

Palladino in pole

Dal colloquio di oggi arriverà la conferma dell’addio di Coppitelli. Per il suo successore la strada al momento tracciata è completamente diversa. Più che un allenatore di categoria qual è Coppitelli, una figura di riferimento per Ivan Juric. In questo senso va ad inserirsi il nome di Raffaele Palladino, che ritroverebbe così il suo vecchio allenatore.