Si chiuderà a breve la seconda avventura al Torino di Coppitelli: ancora nessuna intesa tra granata e allenatore

Manca l’ufficialità ma le strade del Torino e di Federico Coppitelli sono destinate a dividersi per la seconda volta. L’incontro, già programmato da qualche giorno, tra il club e l’allenatore avrà luogo domani ma nella giornata di oggi i contatti tra le parti non hanno portato all’intesa. Coppitelli era tornato in corsa, nella stagione 2020/2021, per salvare una squadra probabilmente destinata alla retrocessione, alla cui guida era stato scelto Cottafava. Nell’estate di un anno fa l’arrivo di Ludergnani e la scelta di continuare proprio con Coppitelli, per il quale era scattato il rinnovo automatico di un anno grazie alla salvezza ottenuta. Dodici mesi dopo il mancato accordo non è arrivato.