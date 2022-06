Il centrocampista della Primavera Gineitis, arrivato a gennaio dalla Spal, ha firmato il suo primo contratto da professionista

Il centrocampista della Primavera del Torino, Gvidas Gineitism ha firmato con il club granata il suo primo contratto da professionista. Il giocatore classe 2004 era arrivato durante l’ultima sessione di calciomercato invernale dalla Spal e grazie anche a due reti messe a segno ha convinto il Toro a puntare su di lui anche per il futuro. Gineitis ha manifestato tutta la sua soddisfazione per aver firmato il suo primo contratto da professionista, che è un triennale, attraverso un post Instangram dove compare la sua foto al momento della firma. Il centrocampista lituano ha anche scritto: “Sono molto felice per il mio primo contratto da professionista, grazie di cuore alla mia famiglia, al mio agente, agli amici e a tutti i miei allenatori”.