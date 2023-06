Fulcro della Primavera di Scurto che ha conquistato la qualificazione alla final four, tutto su Andrei Anton

Uno dei grandi protagonisti della stagione della Primavera del Torino è stato Andrei Anton, difensore italo-romeno classe 2003 che è stato uno dei perni della retroguardia della formazione granata sia con Federico Coppitelli che con Giuseppe Scurto, tanto da riuscire anche ad attirare l’attenzione di Ivan Juric.

I numeri e il percorso con il Torino

Nato a Novara il 23 agosto 2003, il difensore è cresciuto nel settore giovanile della Pro Vercelli, da cui il Toro lo ha acquisito nella stagione 2019/2020. Arrivato in granata all’età di 16 anni, Anton è stato inserito nella rosa dell’Under 17, con cui ha giocato 9 partite. Nella stagione seguente, il salto di categoria. L’italo-romeno è passato all’Under 18 in una stagione che ha visto aumentare il proprio minutaggio, come dimostrato dalle 13 gare a referto arricchite, però, da 2 espulsioni.

L’arrivo in Primavera

Nella stagione 2020/2021 il difensore è passato alla Primavera di Giuseppe Scurto, mettendosi in mostra anche agli occhi dell’allenatore della prima squadra Ivan Juric che, per due volte, lo ha portato in panchina a respirare ambienti importanti. Infine, nella stagione attuale, Anton è stato uno dei veri e propri leader della squadra che ha fatto tanto bene, conquistando anche la fascia di capitano. Leadership, costanza ed età: il giocatore ha tutto per diventare uno dei baluardi del Toro che verrà.