Oggi, sabato 17 giugno, è in programma la prima giornata dedicata al Memorial Beppe Aghemo: presente il Torino

Siamo arrivati alla 9ª edizione del Memorial Beppe Aghemo. Il torneo, dedicato all’ex presidente del Toro che il 31 maggio 2000 si dimise 42 giorni dopo l’insediamento a causa dei dissidi con il patron Cimmiinelli, prende il via oggi sabato 17 giugno. Diviso in due giornate, il torneo permette la partecipazione a diversi bambini divisi in due categorie: oggi è il turno della categoria pulcini 2013, mentre nella giornata di sabato 24 giugno scenderanno in campo gli esordienti classe 2011. Il minitorneo, inoltre, si giocherà nell’impianto di via Gozzano 11 ad Orbassano, dove si allenava il Torino negli anni duemila.

Torino e Juventus tra le squadre presenti

Per quanto riguarda le squadre partecipanti, il memorial presenta un cast d’eccezione. Tra le squadre professionistiche, infatti, sono presenti Torino e Juventus, che metteranno in atto un derby anche in queste categorie. Oltre loro, inoltre, si sono aggiunte anche Parma, Monza, Alessandria e Lucchese. Tra le squadre dilettanti, invece, esordiranno il Chieri di Sorrentino, ex portiere del Toro e la Sanremese, mentre tra le conferme si nota quella di Fossano, Pozzomaina e Moncalieri.