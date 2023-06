Anche Buongiorno, da New York, si è collegato per salutare Silvano Benedetti che, dopo 22 anni, lascerà la Scuola calcio del Torino

Quando ieri pomeriggio Silvano Benedetti è stato fatto arrivare con una scusa al Filadelfia, non si aspettava di trovare in campo tutti i bambini della sua Scuola calcio, dai più piccoli del 2016 fino a quelli del 2010 (erano 250 in totale). Non si aspettava di vedere i loro genitori in tribuna, gli striscioni a lui dedicati tra cui un “Benedetti granata nel cuore averti nel Toro è stato un onore!” E nemmeno di trovare lì anche la moglie Sandra, il figlio Simone (ex difensore del Torino), i nipoti Samuel e Cloe. C’erano invece tutti per la festa a sorpresa che la Scuola calcio (con a campo il responsabile dello scouting per l’attività di base, Marco Morra) gli ha organizzato. Non era presente al Filadelfia ma si è collegato telefonicamente anche Antonio Comi, che per 20 anni ha lavorato al fianco di Benedetti (i due hanno anche ricostruito il Settore giovanile dopo il fallimento del 2005). “Sei stato un compagno e un amico speciale in questo percorso che abbiamo fatto insieme per 20 anni” ha detto l’ex dg. Tra coloro che si sono collegati telefonicamente anche c’è Alessandro Buongiorno, nonostante al momento sia in vacanza a New York: “Ci tenevo tanto a ringraziare Silvano, se sono dove sono ora è in gran parte merito suo. E’ grazie a lui che sono nel Toro”.

Benedetti: tutta la Scuola calcio al Filadelfia

Per Benedetti è stata realizzata una maglia personalizzata e gli è stata donata una targa ricordo. “Per l’emozione che provo, questa giornata per me è come se fosse la finale di Coppa dei Campioni – ha detto il responsabile della Scuola calcio uscente – Non posso che condividere questa giornata con tutte le persone presenti e quelle che adesso non ci sono, come Antonio Comi e Massimo Bava, con cui abbiamo ricostruito il Settore giovanile”. Poi l’ultimo consiglio ai “suoi” bambini: “Vivete questa esperienza come una grande opportunità, non tutti hanno fortuna di indossare una maglia gloriosa come quella del Toro”. E ai tecnici e dirigenti: “Essere del Toro vuol dire anche soffrire sotto certi aspetti. Al Toro non c’è mai niente di facile ma è più bello quando ottieni risultati importanti”. Riguardo alla festa, da segnalare l’assenza dei vari dirigenti granata, da Urbano Cairo e Davide Vagnati (entrambi all’estero), a Ruggero Ludergnani. Dal 1° luglio il nuovo Responsabile della Scuola calcio sarà Corrado Buonagrazia, in arrivo dall’Alessandria. “Ho avuto la possibilità di parlare con il mio successore: non preoccupatevi, è una persona serie e preparata. Le persone sono importanti ma la cosa principale è il marchio del Toro” ha rassicurato Benedetti.