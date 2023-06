Alla giornata dedicata all’addio di Silvano Benedetti era presente anche Corrado Buonagrazia, che sarà il successore

Dopo l’addio di Silvano Benedetti, che è stato salutato con una giornata al Fila dedicata interamente a lui, c’è grande attesa per capire chi potrebbe essere il prossimo responsabile della Scuola calcio del Torino FC. Il principale indiziato per questo posto che Benedetti aveva occupato per ben 22 anni è Corrado Buonagrazia che attualmente ricopre la carica di coordinatore tecnico del settore giovanile dell’Alessandria. Il suo contratto con la squadra piemontese scade il 30 giugno 2023 e con ogni probabilità la sua prossima tappa sarà il Torino: Buonagrazia sta già lavorando per il passaggio di consegne e si tratta solo di attendere l’annuncio.

Benedetti sul suo successore: “Non preoccupatevi, è una persona seria”.

Si lui ha già parlato Benedetti, proprio ieri: “Ho avuto la possibilità di parlare con il mio successore: non preoccupatevi, è una persona serie e preparata. Le persone sono importanti ma la cosa principale è il marchio del Toro”.