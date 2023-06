Dopo una stagione dominata sotto tutti i punti di vista, il Lecce di Mister Coppitelli ha vinto il campionato Primavera

Un campionato dominato in lungo e in largo, terminato in modo dolce. Non poteva finire meglio la stagione del Lecce Primavera, che dopo 34 partite di regular season e due di fase finale si è laureato campione. Un apporto sin da subito enorme per il tecnico romano, che a Torino aveva già dimostrato di poter fare grandi cose. Il 38enne era arrivato nella panchina granata per la prima volta nel luglio del 2016 rimanendoci per tre stagioni, prima di provare un’esperienza “tra i grandi” con l’Imolese. In un momento di difficoltà per il Toro, nel marzo del 2021, il mister ha avuto l’umiltà di tornare ad aiutare la squadra, rimanendo poi per un’altra stagione fino alla chiamata del Lecce. Salentini con cui, in modo assolutamente meritato, mister Coppitelli ha vinto il campionato Primavera dopo una grande sfida contro i pari età della Fiorentina, vinta solamente al minuto 120.