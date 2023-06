La permanenza di Giuseppe Scurto come allenatore della Primavera non è scontata: parlerà con Cairo e Ludergnani per definire il futuro

Quello di Giuseppe Scurto con la Primavera del Torino è stato senza dubbio un percorso di alto livello. Basti pensare che i ragazzi granata, nello scorso campionato, avevano chiuso al dodicesimo posto in classifica. Con l’approdo dell’allenatore ex Roma Under 18 e qualche innesto di qualità, il Toro è riuscito a conquistare l’accesso diretto alle semifinali scudetto, nonostante la successiva eliminazione contro la Fiorentina. La riconferma di Scurto sembrerebbe dunque scontata: eppure il futuro del tecnico è ancora tutto da decidere. “Futuro? Vediamo, parlerò con la società”, aveva detto proprio Scurto al termine della gara contro i viola. Una volta andato in scena il colloquio con Ludergnani e Cairo si saprà sicuramente di più sul destino del giovane allenatore.

Da Gineitis ad Antolin, quanti giocatori cresciuti sotto la sua guida tecnica

Il club è comunque soddisfatto del lavoro svolto da Scurto nel corso della stagione. A livello di squadra gli obbiettivi raggiunti sono stati più che soddisfacenti, visto il secondo posto in campionato. Ma anche sotto il punto di vista dei singolo sono tanti i giocatori che il tecnico ha valorizzato e fatto crescere. Uno su tutti, ad esempio, è stato Gineitis, che ha avuto occasione di esordire anche nella prima squadra di Juric. Per non dimenticarne altri come Savva, Antolini (che ha rinnovato fino al 2027)e N’Guessan. Il futuro, come già detto, resta però tutto da decidere.