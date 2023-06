Antolini perde la marcatura di Kayode in occasione del gol della Fiorentina, Savva stavolta stecca: le pagelle di Torino-Fiorentina

PASSADOR 6: una parata su Capasso in apertura di match, poi una serata da spettatore per il portiere del Torino. Prende gol, senza colpe, nell’unica volta in cui la Fiorentina riesce a costruire una vera occasione.

DEMBELE 7: è uno dei migliori nel Torino. Per tutta la partita annulla qualunque avversario provi a sfondare sulla sua zona di campo, spinge inoltre con costanza e sembra avere energie infinite da quanto corre fino alla fine della partita.

N’GUESSAN 6,5: finisce la partita con i crampi, stringendo i denti come ultimo baluardo difensivo nel forcing finale. Buona la sua partita dove dimostra le sue qualità in fase di marcatura.

DELLAVALLE 6,5: nei minuti finali, quando il Torino prova il tutto per tutto, gioca da attaccante aggiunto cercando di sfruttare le sue doti aeree. Ma è autore soprattutto di una buona prestazione nella sua posizione naturale, quella di difensore.

ANTOLINI 5: è lui a marcare Kayode nel calcio d’angolo da cui nasce il gol della Fiorentina. Il terzino del Torino perde però di vista l’avversario che riesce a colpire di testa indisturbato e a portare in vantaggio la sua squadra. Un errore che pesa nel giudizio finale (st 36′ ANSAH)

