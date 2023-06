Le parole di Giuseppe Scurto, allenatore del Torino Primavera, dopo la sconfitta in semifinale scudetto per 0-1 contro la Fiorentina

Niente da fare per il Torino Primavera, che non parteciperà alla finale Scudetto. Decisiva infatti la sconfitta per 0-1 contro la Fiorentina. Queste le parole di Giuseppe Scurto a fine gara, tecnico dei granata: “Ci tenevamo, era la semifinale, abbiamo fatto di tutto per portarla a casa, per arrivare in finale. La partita è stata combattuta, giocata bene da entrambe le parti. Abbiamo limitato una squadra che in genere ha tante occasioni. Da questo punto di vista la squadra ha fatto molto bene, ci è mancato un pizzico di qualità davanti, per concretizzare alcune situazioni. Complessivamente una buona partita contro una grande squadra. Faccio i complimenti ai miei ragazzi, ma anche alla Fiorentina per la finale raggiunta e al mio amico Aquilani”.

Sul mancato guizzo in attacco

“Ci è mancata la giocata giusta per risolvere la partita. Dentro l’area e vicino all’area non siamo nemmeno stati troppo fortunati, nelle situazioni dove abbiamo calciato è stato bravo il portiere. Negli ultimi 10-15 minuti potevamo essere un pochino più lucidi, ma abbiamo avuto fretta. Lo spazio per muovere di più la palla c’era“.

Sugli espisodi dubbi

“Non li ho rivisti, quindi non vorrei dire qualche stupidaggine. Li rivedrò con calma, ma ormai la partita è finita. Durante la partita è normale scaldarsi, se si pensa di aver ricevuto un torto. Non ci vogliamo attaccare a niente, ricordiamoci da dove siamo partiti e quali erano i nostri obbiettivi. I ragazzi sono stati straordinari ad andare oltre ogni limite”.

Sul futuro e l’abbraccio con Vagnati

“La società ci è sempre stata vicino, anche oggi ci hanno fatto i complimenti, questo ci fa molto piacere. Adesso parlerò con la società, ma prima sono stanco e mi riposo un attimo”.