Grazie all’incredibile rimonta che i ragazzi di Scurto hanno compiuto sull’Empoli all’ultima giornata della regular season, il Torino ha guadagnato l’accesso diretto alle semifinali scudetto del campionato Primavera1. I granata incontreranno la Fiorentina di Alberto Aquilani, che ha eliminato la Roma ai quarti di finale con un gol di Krastev in pieno recupero. Il pareggio contro i giallorossi è valso ai viola il passaggio del turno, vista la miglior classifica con cui hanno concluso la stagione. Il calcio d’inizio di Torino-Fiorentina è in programma alle ore 20:00, allo Stadio Ricci di Sassuolo.

Le squadre stanno scendendo in campo

Calcio d’inizio in programma alle ore 20:00.

Primavera, Torino-Fiorentina 0-0: il tabellino

Torino (4-4-2): Passador; Dembele, Dellavalle, N’Guessan, Antolini; Savva, Weidmann, Gineitis, Ruiz; Caccavo, Njie. A disposizione: Brezzo, Servalli, Wade, Rettore, Dell’Aquila, Ansah, Corona, Ciammaglichella, Vaiarelli, Silva, Ruszel, Opoku, Barzago, Capac, Makadji. Allenatore: Scurto.

Primavera, Torino-Fiorentina: il prepartita

: Martinelli; Gentile, Krastev, Lucchesi, Kayode; Harder, Amatucci, Berti; Capasso, Sene, Distefano.

Ore 19:00 Le squadre sono arrivate allo stadio da quasi un’ora. A breve inizierà il riscaldamento sul prato dello Stadio Ricci. Un’ora esatta al fischio d’inizio di Torino-Fiorentina, la sfida che vale la finalissima di categoria. La vincente troverà il Lecce di Coppitelli, che ieri ha battuto il Sassuolo.

Primavera, Torino-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Torino: Passador, N’Guessan, Gineitis, Caccavo, Antolini, Savva, Dellavalle, Dembele, Ruiz, Njie, Weidmann. A disposizione: Brezzo, Servalli, Wade, Rettore, Dell’Aquila, Ansah, Corona, Ciammaglichella, Vaiarelli, Silva, Ruszel, Opoku, Barzago, Capac, Makadji. Allenatore: Scurto.

Fiorentina: Martinelli, Lucchesi, Capasso, Amatucci, Sene, Di Stefano, Berti, Krastev, Gentile, Kayode, Harder. A disposizione: Tognetti, Dolfi, Elia, Scuderi, Biagetti, Vitolo, Presta, Favasuli, Chiesa, Caprini, Vigiani, Mendoza, Nardi, Ievoli, Comuzzo. Allenatore: Aquilani.

Primavera, Torino-Fiorentina: dove vederla in tv e in streaming

La semifinale della fase finale del campionato Primavera 1 tra Torino e Fiorentina verrà trasmessa in diretta, in chiaro e in esclusiva da Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre.