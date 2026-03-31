Carriera, ruolo e caratteristiche tecniche di Keyon Ewurum, il classe 2007 della Primavera del Torino

Keyon Ewurum, classe 2007, è un giocatore – trequartista – maltese di origini nigeriane acquistato nella sessione di mercato invernale del 2026 dal Torino. Scopriamo di più su di lui, dalla carriera alle sue caratteristiche tecniche.

La carriera di Ewurum

Keyon Ewurum è cresciuto nell’isola di Malta, suo paese natale, nelle giovanili della Valletta, scalando da subito tutte le selezioni nazionali maltesi. Il 2 febbraio del 2026 si trasferisce dalla prima squadra del Valletta alla Primavera del Torino in prestito con diritto di riscatto, aggregandosi alla squadra del tecnico Francesco Baldini, con cui trova al debutto un assist nella sconfitta esterna per 2-1 contro il Frosinone.

Il primo gol in granata arriva il 4 marzo del 2026, quando Ewurum sblocca il match contro il Cagliari, vinto dai granata per 3-1.

Per quel che riguarda il capitolo Nazionale, Ewurum è stato chiamato giovanissimo in quella maggiore già nel giugno del 2025, a diciotto anni, esordendo contro la Lituania (e giocando contro Gineitis).

Le caratteristiche tecniche di Ewurum

Ewurum nasce come trequartista, ma è in grado di ricoprire molto bene anche il ruolo di ala offensiva, specialmente sul lato sinistro, dove si è trovato spesso a giocare con il Torino, anche se – essendo ambidestro – può ricoprire quel ruolo anche sulla corsia opposta. I suoi 182 cm non lo hanno mai reso uno specialista del gioco aereo, ma ha due piedi molto precisi, sia nelle conclusioni che nei cross, specialità della casa.

Inoltre, dal punto di vista disciplinare non ha quasi mai ricevuto sanzioni da parte degli arbitri. La sua giovane età lo rende un prospetto molto interessante per il calcio europeo e per il futuro della nazionale maltese.