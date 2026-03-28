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I torelli hanno trovato continuità con Baldini e ora devono blindare la permanenza nella categoria

Dall’inizio choc con Fioratti alla ripresa con Baldini: la stagione del Torino Primavera può essere divisa idealmente in tre fasi. La prima parte di campionato disastrosa, con Fioratti in panchina e 7 sconfitte nelle prime 10 partite, periodo in cui i torelli hanno toccato anche il diciannovesimo posto in classifica.

La seconda fase, coincisa con l’arrivo di Baldini, è stata di transizione: pareggi e buone prestazioni, ma spesso incomplete. Infine, nell’ultima fase, le vittorie stanno finalmente arrivando con continuità.

Cinque vittorie nelle ultime sei per i torelli

Da dicembre a oggi, infatti, la Primavera ha perso solo una partita in campionato, raccogliendo 5 vittorie nelle ultime sei giornate.

Risultati che hanno permesso ai granata di allontanarsi dalla zona retrocessione, portandosi a +4 sul Napoli, diciassettesimo e primo club coinvolto nei playout. I recenti risultati hanno riportato serenità in casa Torino: la squadra ha offerto grandi prestazioni anche contro avversarie solide e organizzate come Inter, Lecce, Fiorentina e Parma.

Primavera, le sfide delle ultime sette giornate

Ora i torelli sono concentrati sulla salvezza matematica nelle ultime sette giornate, affrontando un calendario che, almeno sulla carta, prevede pochi scontri ad alto livello di classifica. La prossima partita sarà probabilmente anche la più impegnativa delle ultime sette: i granata affronteranno il Cesena di Campedelli, terzo in classifica a un solo punto dalla vetta.

In seguito, i torelli se la vedranno con la Cremonese, ultima in graduatoria, prima degli incontri contro Genoa e Atalanta che chiuderanno il programma di aprile. A maggio, il trittico Sassuolo, Lazio e Milan rappresenterà tre scontri diretti decisivi, in grado di indirizzare l’esito finale della stagione granata.

Primavera 1, la classifica prima della 32a giornata

  1. Roma 53
  2. Fiorentina 53
  3. Parma 52
  4. Cesena 52
  5. Lecce 47
  6. Atalanta 46
  7. Inter 46
  8. Bologna 45
  9. Juventus 44
  10. Monza 44
  11. Genoa 42
  12. Verona 41
  13. Lazio 39
  14. Torino 39
  15. Milan 39
  16. Sassuolo 36
  17. Napoli 35
  18. Cagliari 28
  19. Frosinone 27
  20. Cremonese 24
Lorenzo Ferraris of Torino FC gestures during the Primavera 1 football match between Torino FC U19 and SSC Napoli U19.
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ultimo aggiornamento: 28-03-2026

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