Carriera, ruolo e caratteristiche tecniche di Daniel Tonica, difensore classe 2007 del Torino Primavera

Daniel Tonica è un calciatore – difensore centrale – nato il 31 luglio del 2007, di nazionalità moldava, protagonista di un’importante crescita con la maglia del Torino nella stagione 2025/26. Scopriremo di più su di lui, dalla sua carriera alle sue caratteristiche tecniche.

La carriera di Tonica

Daniel Tonica cresce e matura come calciatore nelle giovanili del Legnago Salus, squadra di Legnago, un paese di circa 25.000 abitanti nella provincia di Verona, militante nella massima categoria dilettantistica – Serie D – con il quale, successivamente è anche riuscito ad ottenere la promozione in prima squadra nell’estate del 2025. Dopo una prima metà di stagione (2025/26) molto positiva a Legnago, con il quale gioca 1.246′, complessivi tra campionato e coppa. Tra marzo e novembre del 2025 disputa 9 partite con l’Under 19 della nazionale moldava, segnando 2 gol contro i pari età dell’Azerbaigian e dell’Albania, diventando a novembre capitano della squadra. A fronte di quest’ottimo inizio con il Legnago finisce sotto gli occhi del Torino, che lo acquista a titolo definitivo nella sessione di calciomercato invernale, inserendolo nelle rosa a disposizione del tecnico Baldini nel Torino Primavera. Con i granata conquista subito un posto importante nei piani dell’allenatore italiano, che lo schiera in campo per 12 volte nelle prime 13 partite dal suo arrivo, di cui 9 volte dal 1′. Suo malgrado trova anche un autorete, nella sfida terminata 1-1 contro i pari età della Roma. A mettere la ciliegina sulla torta alla stagione è la sua prima convocazione in nazionale maggiore, nel marzo del 2026, con tanto di debutto nell’ultimo spezzone di partita durante la sconfitta contro la Lituania.

Caratteristiche tecniche di Tonica

Tonica è un difensore centrale che predilige l’utilizzo del piede destro, adatto a giocare in qualunque tipo disposizione difensiva, avendone sperimentati diversi nel corso della sua seppur giovane carriera. Tonica è un giocatore dal fisico imponente e in grado di essere punto di riferimento per il proprio reparto difensivo. Prospetto giovane che può essere il futuro quanto meno della nazionale moldava e non solo.