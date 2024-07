Il giovane talento del Torino, Aaron Ciammaglichella, ha giocato da titolare la gara vinta dagli azzurri contro la Norvegia

Esordio vincente per Aaron Ciammaglichella agli Europei Under-19. In Irlanda del Nord gli azzurri hanno battuto per 2-1 la Norvegia e hanno guadagnato i primi tre punti nella manifestazione. Il talento granata è rimasto in campo per 85′ minuti di gioco, poi Bernardo Corradi lo ha richiamato in panchina per lasciar spazio a Camarda. Ciammalgichella è stato protagonista di una buona partita e ha svariato sulla trequarti avversaria cercando il fraseggio con i compagni di squadra. Nonostante la buona prestazione il classe 2005 ha avuto poche occasioni per far male alla difesa norvegese, complice il possesso palla a oltranza dei ragazzi di Pimenta. Ora il talento granata sarà nuovamente in campo nella serata di giovedì, quando l’Italia affronterà i padroni di casa dell’Irlanda del Nord.