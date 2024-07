Manca sempre meno all’inizio del campionato Primavera: la Lega Serie A ha reso note le date di tutto il calendario

Si apre un nuovo ciclo per il Torino Primavera, che dopo la separazione con Giuseppe Scurto ripartirà da Felice Tufano. I torelli si ritroveranno tra meno di una settimana per dare il via alla nuova stagione, che li vedrà impegnati come al solito in campionato e Coppa Italia. Nelle ultime ore, intanto, la Lega Serie A ha reso note le date del Campionato Primavera 1.

Le date del Campionato Primavera 1

Manca sempre meno all’inizio del Campionato Primavera 1, che prenderà il via in concomitanza con la Serie A. La prima giornata è infatti in programma il 17 agosto, nonostante non siano ancora stati resi noti calendario e programmazione. Il campionato si chiuderà invece il 17 maggio, mentre non sono ancora chiare le date della fase playoff. A differenza della Serie A ci saranno tre turni infrasettimanali, mentre le soste saranno 5: 7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre, 28 dicembre, 22 marzo.

Le date della Coppa Italia Primavera

Per quanto riguarda la Coppa, invece, si partirà con il turno preliminare il 21 agosto, mentre la finale è prevista per mercoledì 9 aprile 2025.

1° turno preliminare: mercoledì 21 agosto 2024

2° turno preliminare: mercoledì 11 settembre 2024

Trentaduesimi: mercoledì 30 ottobre 2024

Sedicesimi: mercoledì 4 dicembre 2024

Ottavi di Finale: mercoledì 8 gennaio 2025

Quarti di Finale: mercoledì 5 febbraio 2025

Semifinali: mercoledì 12 marzo 2025

Finale: mercoledì 9 aprile 2025