Il Torino ha comunicato che Claudio Sclosa è il nuovo Coordinatore dell’Area Scouting Under 12/13/14/15 in Italia

Come comunicato dal Torino Claudio Sclosa entra a far parte dell’Area Scouting del club. Si occuperà delle squadre Under 12, 13, 14 e 15 in Italia e in particolar modo in Piemonte. Sclosa è un ex Toro: ha giocato nel club granata sin da giovane, facendo tutto il percorso dalle giovanili, per approdare in prima squadra nel 1979. Per lui in totale 103 presenze e 4 gol nel Torino. Una volta appesi gli scarpini al chiodo si è dedicato al mestiere di procuratore, per poi dedicarsi all’osservazione dei talenti.