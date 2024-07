Tutto su Felice Tufano, il nuovo allenatore della Primavera del Torino, che guiderà l’Under 19 nel campionato Primavera 1

Felice Tufano è il sucessore di Giuseppe Scurto sulla panchina del Torino Primavera. Ma chi è l’allenatore Tufano? Felice Tufano (nome completo Felice Angelo Tufano) nasce il 6 dicembre del 1963 a Brescia. Ha quindi 60 anni. La sua carriera da calciatore inizia nella stagione 1982/1983 al Brescia. Ha giocato in molte squadre tra cui Forlì, Savona, Pro Patria, Brindisi, Cuneo e Corsico. Si è ritirato al termine della stagione 1994/1995 dopo aver giocato nel Vado. Era un difensore, che ha giocato tra Serie B e Serie C. Da lì in poi è diventato allenatore e possiede la Licenza Pro UEFA.

La carriera da allenatore

Si tratta di un allenatore specializzato nei giovani. A partire dalla stagione 1999/2000, ha allenato Savona, Castellettese, Solbiatese e Alessandria. Poi è passato alla Sampdoria, dove prima ha allenato nelle giovanili e poi la Primavera. Poi giovanili del Parma, Juventus Under 17, Sassuolo Under 17, Primavera del Sassuolo e il ritorno alla Sampdoria. Qui ha scalato la vetta, allenando l’Under 17 (stagione 2018/2019), l’Under 18 (stagione 2019/2020), e l’Under 19 (stagione 2020/2021). Dal 17 gennaio del 2022 al 19 gennaio del 2022 poi, ha allenato la Prima Squadra della Sampdoria.

Il ruolo da coordinatore

Nell’estate del 2023, è diventato il coordinatore del settore giovanile della FeralpiSalò. Dal 24 agosto al 1 di aprile ha ricoperto questo ruolo. Poi ha preso la Primavera come allenatore, per le ultime 6 partite di campionato. Adesso è diventato l’allenatore della Primavera del Torino. Il suo modulo più utilizzato è il 3-5-2. Tufano ha fatto una bella gavetta ed ha esperienza. La sua avventura sta per iniziare.