Soddisfazione per il centrocampista della Primavera granata, in rete con l’Italia U17. Tra gli spettatori anche il Ct campione d’Europa

Se il Torino Primavera non vive di certo il suo miglior momento di forma, non si può dire lo stesso di uno dei suoi più brillanti interpreti. Ieri infatti è andata in scena la gara valevole per la seconda fase di qualificazione all’Europeo, che ha visto fronteggiarsi l’Italia Under 17 di Bernardo Corradi e i pari età della Polonia. Al triplice fischio gli azzurrini festeggiano la vittoria per 1-0, frutto di un gol propiziato proprio dal granata Aaron Ciammaglichella: il suo tiro finisce sulla traversa prima di colpire la schiena di un giocatore polacco. Una grande soddisfazione per il centrocampista classe 2005, abituato di anno in anno a bruciare le tappe, che si somma anche alla nota rosa di essere andato in gol sotto gli occhi del c.t. della nazionale maggiore Roberto Mancini, spettatore del match tra formazioni giovanili.

Ciammaglichella, una delle carte di Coppitelli

Ciammaglichella, centrocampista classe 2005 (neanche maggiorenne), sta conquistando sempre più spazio nelle gerarchie di Federico Coppitelli, tecnico della Primavera granata. L’anno scorso ha esordito ad appena 16 anni nella gara casalinga con la Spal, mentre quest’anno 16 sono le presenze che ha finora raccolto, impreziosite da una rete al Verona e due assist. Le sue caratteristiche sono quelle di un giocatore molto duttile, in grado di occupare tutti i ruoli del centrocampo e, perché no, anche agire un po’ più avanzato. Tecnica e sacrificio fanno parte del suo vocabolario. Non solo spicca infatti per il piede che gli consente di inventare gol e assist, ma anche per il lavoro in pressing che lo rende un esempio di abnegazione per i compagni che, come lui, sognano di emergere nel grande calcio.