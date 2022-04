La diretta Primavera di Torino-Inter 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, cronaca, risultato e tabellino

È di nuovo tempo di calcio per la Primavera di Coppitelli che, a meno di una settimana dall’ultima sfida, torna in campo alle roe 13.00 contro l’Inter. I granata, reduci da tre sconfitte consecutive che hanno fatto sfumare il sogno playoff, devono ora risollevarsi per evitare di ribaltare le aspettative. A pochi punta dista infatti la zona playout e il calendario si prospetta più complicato del previsto a partire proprio da oggi. Saranno infatti protagonisti contro l’Inter, seconda in classifica e pronta a non lasciare nulla indietro. Calcio d’inizio alle ore 13.00. Segui la diretta di Torino-Inter Primavera su Toro.it.

Primavera, Torino-Inter: la diretta

42′ Ammonito Dellavalle per un fallo ai danni di Fabbian

41′ Punizione battuta velocemente dall’Inter. Recupera Reali, che riattiva i suoi

40′ Doppia sostituzione nell’Inter: entrano Franco Carboni e Dervishi ed escono Grygar e Silvestre

40′ Batte Angori. La difesa allontana ma la sfera resta al Toro. Baeten stoppa il pallone con la mano su una respinta dell’Inter

39′ Toro in avanti. Edera cerca il cross sul secondo palo. La sfera viene chiusa in out

38′ Fuorigioco di Abiuso e Nunziatini. Si riparte da Milan

38′ Milan salva tutto! Abiuso supera i centrali del Toro e calcia. Il portiere granata non si lascia fregare!

37′ Sfera battuta lunga, che scavalca tutti. Non ci arriva nessuno

37′ Corner per il Toro. Batte Edera che parte. L’arbitro ferma tutto

36′ Sostituzione nel Toro: esce Savini ed entra Lindkvist

36′ Nunziatini batte corto e va da Fabbian, che scarica su Fontanarosa. Si torna da Botis

35′ rimane a terra Fabbian. Punizione per l’Inter

33′ Pericolo Inter! I nerazzurri sfiorano il terzo gol con Iliev, che colpisce l’esterno della rete. Poca reattività da parte della difesa granata

32′ Ammonito Zanetti per il fallo su Silvestro

32′ Zanetti non reisce a superare Silvestro e lo insegue, commettendo poi fallo

31′ Altro corner per i granata. Batte ancora Edera, ma la difesa mette fuori. Il Toro ricomincia dalle retrovie

30′ Ammonito Savini per proteste

29′ Corner per il Toro. Sfera messa in mezza ma c’è un presunto tocco di mano

28′ Corner per il Toro. Batte Edera, ma la difesa avversaria allontana

25′ Toro che cerca spazi. savini apre da Delalvalle che crossa. Fontanarosa devia la sfera e subisce fallo

24′ Sostituzione nell’Inter: esce Zuberek ed entra Abiuso

22′ Sostituzione nel Toro: entra Edera al posto di Di Marco

22′ Fallo di Gineitis ai danni di Nunziatini. Punizione per l’Inter

21′ Lancio lungo di Milan. Botis esce al limite della sua area e blocca il pallone

20′ Toro un po’ in affanno in questa fase di gioco

18′ Azione del gol: Fabbian serve Zubereck che si infila tra due avversari e tocca il pallone al momento giusto, battendo Milan!

17′ Gol dell’inter!

16′ Toro in avanti. Reali cerca Zanetti, ma la difesa dell’Inter intercetta e fa ripartire i suoi

15′ Ammonito Zuberek per un fallo su N’Guessan

13′ Punizione battuta da Angori. Sfera messa sul primo palo. N’Guessan non riesce a sfruttarla al meglio

12′ Sostituzione nell’Inter: dentro Nunziatini e Iliev per Carboni e Jurgens

12′ Sostituzione nel Toro: entra Baeten al posto di Caccavo

11′ Sfera messa in out dai nerazzurri. Rimessa per il Toro

10′ Rallenta il ritmo del match. Il Toro fa girare la sfera

9′ Corner per l’Inter. Sfera messa in mezzo da Carboni e allontanata dai granata. C’è però Jurgens a gestirla. Resta poi a terra, ma l’arbitro lo invita a rialzarsi

7′ Occasione Inter! Jurgens serve Fabbian, che mette la sfera in mezzo da Zuberek. C’è Angori a metterci una pezza, con Milan che alla fine recupera il pallone

5′ Rimessa laterale per il Toro

4′ Corner per il Toro. Sfera battuta troppo corta, che vanifica le iniziative granata

3′ Ci prova Angori di sinistro, che supera la difesa arrivando da Dellavalle. Controllo sbagliato per lui

2′ Punizione conquistata da Gineitis. Occasione per i suoi

1′ Si riparte! C’è subito un lancio lungo che termina però in out

1′ Doppia sostituzione nel Toro: entrano Zanetti e Reali per Wade e Pagani

SECONTO TEMPO

45′ Finisce qui! L’inter mantiene il vantaggio contro il Torino!

45′ Rimane a terra Moretti. Fabbian butta la palla fuori, ma non sembra essere nulla di grave

44′ Toro in avanti. di Marco si libera e scambia con Gineitis, ma la sfera viene intercettata dai difensori avverasari

43′ Buona uscita di Milan, che anticipa tutti e serve un compagno, evitando il pericolo Zuberek

42′ Lancio lungo di Wade per Akhalaia, che non riesce a gestire il pallone e lo lascia scorrere in out

40′ Altro corner. Palla battuta corta e sprecata questa volta dai padroni di casa

40′ Batte Angori dalla bandierina. Sfera che viene messa in mezzo e finisce sul secondo palo da Dellavalle. Silvestro respinge nuovamente in out, facendo sfumare il possibile gol del Toro

39′ Buono spunto del Toro. Caccavo appoggia per Akhalaia che cerca di gestire il pallone. Scivolata di Silvestro, che chiude in corner

38′ Dellavalle, pressato da Casadei, è costretto a ripiegare dalle retrovie

37′ rimessa laterale per il Toro che riparte da destra. Aumenta la pioggia, che diventa un vero e proprio acquazzone

35′ Corner battuto in mezzo. Angori salva tutto allontanando il pallone

35′ Espulso un membro dello staff della panchina granata

34′ Pericolo Inter! Ancora la coppia Carboni-Zuberek in costruzione. Il primo serve il compagno, che calcia. La sfera esce di poco

33′ Scatto di Zuberek, chiuso da Savini che subisce fallo e resta a terra. L’arbitro fischia il fallo in attacco

32′ Occasione Toro! Angori batte dalla bandierina, con N’Guessan che nella mischia colpisce la sfera ma non trova lo specchio

31′ Caccavo si lamenta per l’atteggiamento di Moretti e conquista un corner

30′ Occasione Toro con Akhalaia. L’attaccante del Toro si sbilancia e non riesce a gestire al meglio la sfera

29′ Altro spunto dell’Inter. Fabbian calibra male il tiro. Si salva il Toro

28′ Fallo di mano di Wade, che vanifica le intenzioni dei padroni di casa

27′ Punizione per l’Inter battuta corta. I nerazzurri fanno girare palla, spedendola fuori

25′ Fallo di Di Marco ai danni di Fontanarosa. L’Inter riparte con una punizione

24′ Manovra lenta del Torino che però conquista una rimessa laterale. Cross messo sul secondo palo con Wade che attende la sfera in mezzo ma la difesa avversaria chiude bene

22′ Casadei subisce un colpo alla testa durante il corner. Si ferma temporaneamente il gioco

22′ Corner battuto in mezzo dda Angori di mancino. ci prova N’Guessan ma la sfera viene allontanata

21′ Corner conquistato da Caccavo

20′ Azione generata dal corner che termina con un fallo in attacco da aprte della squadra ospite

19′ Errore di N’Guessan, che lascia con una spizzata arrivare il pallone a Jurgens. Tiro del giocatore nerazzurro. Interviene Milan che chiude tutto in corner!

17′ Pallone messo in mezzo. Una serie di deviazioni lo porta a Fabbian, che però calcia alto sopra la traversa

17’Buona chiusura in out di Savini su Jurgens

16′ Fallo di Valentin Carboni che enra da dietro su Akhalaia. Punizione per i granata, che non perdono tempono velocizzando la manovra

15′ Rimessa laterale conquistata dal Torino

14′ Fuorigioco di Zuberek. N’Guessan copre bene e fa ripartire i suoi

13′ Sfera messa in mezzo da Savini. Akhalaia fa da sponda e la mette per Caccavo, che non ci arriva. Botis fa suo il pallone in due tempi

13′ Lancio lungo obbligato per Dellavalle, pressato dagli avversari. Di Marco cerca di gestire la sfera

11′ Casadei cerca di avanzare centralmente ma viene fermato da un difensore avversario

10′ Punizione per l’Inter. Batte Silvestro con un lancio lungo. I granata recuperano ma solo per un istante. Fabbian recupera il possesso della sfera

9′ Botis esce su N’Guessan, che resta a terra. Viene fischiato fallo in attacco perchè il portiere dell’Inter va sul pallone

8′ Batte Angori sul primo palo. La difesa nerazzurra allontana, ma il Toro resta lì. Fontanarosa prova ad allontanare

7 Corner conquistato da Caccavo

6′ Torino troppo frettoloso. ci prova di Marco, che va alla conclusione ma in modo impreciso. Tutto da rifare per i granata

4′ Fallo in attacco di Akhalaia. L’Inter riparte da un lancio lungo di Botis

3′ Azione del gol:a due minuti dall’inizio, arriva il secondo gol consecutivo di Jurgens in campionato, che calcia beffando Milan e superandolo!

2′ Gol dell’Inter!

1′ Si comincia! Inizia la sfida tra Torino e Inter sotto al pioggia di Biella!

PRIMO TEMPO

Primavera, Torino-Inter 0-2: il tabellino

Marcatori: pt 2′ Jurgens (I); st 118′ Zuberek (I)

Ammoniti: st 15′ Zuberek (I); st 30′ Savini (T); st 32′ Zanetti (T)

Torino: Milan; N’Guessan, Dellavalle, Wade (st 1′ Zanetti); Pagani (st 1′ Reali), Di Marco (st 22′ Edera), Savini (st 36′ Lindkvist), Gineitis, Angori; Caccavo (st 12′ Baeten), Akhalaia. A disposizione: Fiorenza, Sassi, Rettore, Polenghi, Rosa, Giorcelli, D’Agostino. Allenatore: Coppitelli.

Inter: Botis, Hoti, Casadei, Jurgens (st 12′ Iliev), Fabbian, Fontanarosa, Silvestro, Moretti, Grygar, Zuberek (st 24′ Abiuso), V. Carboni (st 12′ Nunziatini). A disposizione: Basti, Calligaris, Cortinovis, F. Carboni, Peschetola, Cecchini, Dervishi, Owusu. Allenatore: Chivu.

Primavera, Torino-Inter: il prepartita

La seconda in classifica contro una delle prime escluse dai playoff: il match tra Torino e Inter si prospetta essere importante per entrambe le formazioni. I nerazzurri hanno infatti il Cagliari che soffia sul collo ad un solo punto di distanza. Con la classifica molto corta, Coppitelli ed i suoi invece devono stare attenti a non essere risucchiati nel vortice della zona rossa. Diverse novità per il fronte Inter, imbattuto da febbraio, che cambia molto rispetto alla sfida contro il Lecce. Tra i grandi ritorni c’è quello di Valentin Carboni, nuovamente titolare. I granata si affidano invece all’ex del match Lado Akhalaia, tra i più produttivi del reparto offensivo del Toro.

Primavera, Torino-Inter: dove vederla in TV e streaming

Torino-Inter Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e in streaming sul portale Sportitalia.com.

Primavera, Torino-Inter: le formazioni ufficiali

Torino: Milan; N’Guessan, Dellavalle, Wade; Pagani, Di Marco, Savini, Gineitis, Angori; Caccavo,Akhalaia. A disposizione: Fiorenza, Baeten, Sassi, Rettore, Polenghi, Edera, Reali, Lindkvist, Rosa, Giorcelli, Zanetti, D’Agostino. Allenatore: Coppitelli.

Inter: Botis, Hoti, Casadei, Jurgens, Fabbian, Fontanarosa, Silvestro, Moretti, Grygar, Zuberek, V. Carboni. A disposizione: Basti, Calligaris, Cortinovis, F. Carboni, Peschetola, Iliev, Cecchini, Nunziatini, Abiuso, Dervishi, Owusu. Allenatore: Chivu.